Husanov (22) je u Siti stigao u januaru 2025. godine, a za to vreme odigrao je 47 utakmica.



- Ovo je sjajan dan za mene i moju porodicu, srećan sam što produžavam boravak u Sitiju. Uživao sam u svakom trenutku otkako sam stigao u Mančester i osećam da napredujem i mnogo učim kao igrač. Pred sobom sada imam novi izazov - da impresioniram Enca Maresku i njegov stručni štab, te da se izborim za redovno mesto u timu. Hvala navijačima Sitija na celokupnoj podršci - rekao je Husanov.



Uzbekistanski fudbaler je odigrao tri utakmice za reprezentaciju na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

Husanov je tokom seniorske karijere igrao još i za SKA iz Minska i Lans.

Mančester siti će 23. avgusta dočekati Bornmut u prvom kolu Premijer lige.