Fudbalski klub Notingem Forest odbio je drugu ponudu Mančester sitija od 120 miliona funti za engleskog reprezentativca Eliota Andersona, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

Britanski mediji podsećaju da je Notingem Forest početkom meseca odbio prvobitnu ponudu "građana" za Andersona.

Rukovodstvo Mančester sitija je zbog toga odlučilo da pošalje novu, poboljšanu ponudu za engleskog reprezentativca. Međutim, čelnici Notingem Foresta su odlučili da ne prihvate najnoviju ponudu Sitija, koja sa bonusima iznosi oko 120 miliona funti.

Anderson (23) ima ugovor sa klubom iz Notingema do leta 2029. godine. On je u Notingem Forest stigao 2024. godine iz Njukasla, a za popularne "šumare" odigrao je 92 meča i postigao je šest golova.

Anderson je član reprezentacije Engleske, koja se priprema za predstojeće Svetsko prvenstvo.