Trener Crvene zvezde Dejan Stanković vlasnik je jednog od najčudnijih rekorda na Svetskom prvenstvu koji verovatno nikada neće bii oboren.

Naime, legendarni fudbaler igrao je na Mundijalima pod tri različite zastave, odnosno istu državu koja je tri puta menjala ime.

Naravno, trener Zvezde nikada nije menjao nacionalnost, ali je 1998. igrao za Jugoslaviju, zatim osam godina kasnije za Srbiju i Crnu Goru, a onda 2010. godine kao kapiten predvodio Srbiju.

Najviše nastupa ima za Srbiju – 42. Za Jugoslaviju je odigrao 40, a za Srbiju i Crnu Goru 21 utakmicu. Ukupno – 103 reprezentativna meča.