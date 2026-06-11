Mladi vezista Novog Pazara Semir Alić (22), kako je objavio portal RTV Novi Pazar, novi je član kragujevačkog fudbalskog superligaša Radničkog 1923.

On je pošao putem svog iskusnijeg kolege Nemanje Miletića, ali će od njegovog odlaska Novi Pazar imati više koristi. Miletiću je iistekao ugovor pa je bio slobodan, dok se Alić seli u Kragujevac godinu dana pre isteka ugovora, a pomenuti portal je objavio da će novopazarski superligaš od ovog transfera da inkasira 85.000 evra, kao i da od narednog transfera treba da dobije 15 odsto.

Sa Kragujevčanima je potpisao ugovor do leta 2029. godine.