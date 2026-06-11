Bori se za šampionski pojas teške kategorije u Glory promociji, najjačoj za kik-boks sport u svetu!

Rival mu je dobro poznat - Mori Kroma, koji je postao šampion na prethodnom turniru osam najboljih teškaša, kada nije došlo do finalnog okršaja njega i Cvjetićanina, jer je Miloš morao da preda borbu bez ulaska u ring usled unutrašnjeg krvarenja koje je dobio od udarca u jetru.

Sada je ponovo spreman, nakon nekoliko meseci došlo je vreme da se toliko željena borba održi.

Cvjetićanin će u subotu odmeriti snage sa aktuelnim šampionom, koji je dobio tu titulu posle povlačenja Rika Verhovena, koji je imao izlet u boks, gde je imao borbu sa šampionom Oleksandrom Usikom.

Mori Kroma do sada u Gloriju ima učinak od devet pobeda i jednog poraza, od toga je 5 pobeda izvojevao nokautom.

Miloš Cvjetićanin je do sada imao jednu borbu protiv Krome, bilo je to u decembru 2024. godine, kada je Kroma slavio jednoglasnom odlukom sudija.

- Ljudi, došao je i ovaj trenutak, da završimo ovo poglavlje i započnemo novo. Neizmerno sam zahvalan svemu i nekada se pitam dokle ovo ide, ali očigledno da ovome nema kraja, kao i svemu dok smo živi. Šta god da se desi, idemo svim srcem i celim bićem po pobedu. Hvala vam još milion puta, svi zajedno! Živela Srbija - poručio je Miloš Cvjetićanin, koji je nedavno imao čast da na suočavanju između njega i Krome bude legendarni Majk Tajson.