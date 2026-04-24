Srpski borac Miloš Cvjetićanin napasti titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji organizacije GLORY! Njegov rival biće aktuelni šampion Mori Kroma, koji će prvi put braniti pojas nakon što je krajem prošle godine postao "Kralj kik-boksa".

Njih dvojica već imaju istoriju, Kroma je slavio protiv srpskog borca na događaju COLLISION 7 još 2024. godine, ali se od tada mnogo toga promenilo.

Obojica su dodatno napredovala i izrasla u velike zvezde GLORY organizacije, pa se očekuje spektakularan revanš i prava borba za tron.

Imali su i prvo sučavanje, a naš borac je oduševio celu Srbiju:

Jedno je sigurno, biće ovo baš jaka borba, a zakazana je za 13. jun u Roterdamu.