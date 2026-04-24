Jasno je da Nemanja Radonjić od 1. jula više neće biti igrač Crvene zvezde. Bilo je to izvesno nakon što je izbačen iz prvog tima.

Ostaje pitanje gde će Nišlija nastaviti karijeru...

Ofanzivac rođen 1996. godine je za sada odbio nekoliko ponuda. Izbirljiv je po pitanju naredne destinacije. Nameće se da bi to mogao da bude Bliski istok, ali još uvek se čeka prava ponuda. I pre dolaska u Zvezdu, na leto 2024. godine – Radonjić je bio u odmaklim pregovorima sa jednim klubom sa tih prostora, ali na kraju nije došlo do dogovora, piše "Meridiansport".