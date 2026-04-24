Gotovo da nema dana da ne se ne pojavi neko novo interesovanje za igrače Zvezde...

Kako saznaje "Maxbet sport", Štutgart hoće Džeja Enema!

Ponudili su sedam miliona evra, plus dva u okviru bonusa. I odbijeni su već na prvu loptu, pored činjenice da šampion Srbije može za samo nekoliko meseci da zaradi tri puta više od uloženog. Postoje dva razloga za ovakvu odluku. Igrač se potpuno adaptirao u timu i potreban je za narednu sezonu treneru Dejanu Stankoviću. Drugi je da cena uz nove date golove, može da bude i više od deset miliona evra.

Dobro su izvagali crveno-beli pošto nije lako naći ovakav profil napadača u Evropi. Golgeter je prošao školu Ajaksa, veoma je snažan, ima dobru realizaciju

Dolazak u Srbiju se pokazao kao pun pogodak za momka koji je napunio 23 godine. Do sada je Enem odigrao 29 utakmica, postigao je 16 golova i upisao je tri asistencije.

Ostaje da se vidi kakva će krajnja odluka biti.