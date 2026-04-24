Srpski fudbaler Filip Matijašević na kraju sezone će preći iz Čukaričkog u Salcburg, saopštila su danas dva kluba.

Matijašević (18) je sa Salcburgom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine.

- Veoma sam uzbuđen što ću se ovog leta pridružiti Salcburgu. Ovo je klub koji je poznat po odličnom radu sa mladim igračima. Želim da iskoristim ovu priliku i daću sve od sebe da se što pre integrišem i budem uspešan u novom timom - rekao je Matijašević.

Kako piše "Telegraf", Čukaričkom će pripasti 4.000.000 evra uz dodatne procente.

Srpski fudbaler je ove sezone odigrao 28 utakmica za Čukarički, na kojima je zabeležio četiri gola i jednu asistenciju.

On je odigrao 19 mečeva i postigao šest golova za mlađe selekcije reprezentacije Srbije.

Salcburg se nalazi na drugom mestu na tabeli austrijskog prvenstva sa 28 bodova.