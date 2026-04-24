Fudbaler Čukaričkog Filip Matijašević napušta ovog leta ekipu sa Banovog brda.

Kako piše "Sportal", 18-godišnji vezista karijeru bi trebalo da nastavi u redovima Salcburga.

Za sada se ne navodi obeštećenje, ali izvor javlja da će Matijašević prvo ići na stasavanje u razvojni tim Lifering, koji se takmiči u drugoj ligi Austrije.

Biće to nastavak trenda dovođenja srpski fudbalera koji su kasnije ostvarivali unosne transfere. Pre svih Strahinja Pavlović i Petar Ratkov. Dres Salcburga i dalje nosi Aleksa Terzić.