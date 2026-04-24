

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Osman Bukari nalazi se u nezavidnom položaju u Poljskoj gde je stigao kao rekorder u Viđev iz Lođa, a mogao bi da ispadne iz lige.

Ne bi trebalo da začudi ukoliko poljski klub poželi da proda ovog leta, a već se i spekuliše o ceni od 3.000.000 evra.

Momak iz Gane govorio je za "Meridiansport" i istakao da ne bi imao ništa protiv da se vrati u Crvenu zvezdu.

- Znam da me navijači pamte po dobrom i drago mi je što je tako. To su stvari koje se ne uzimaju zdravo za gotovo, pogotovo kada je u pitanju sjajna publika kakva je Zvezdina. Znam da sam ostavljao srce na terenu, i drago mi je što su i oni to prepoznali - rekao je Bukari i dodao:

- Ako se ukaže šansa da se vratim, zašto da ne? Kao što rekoh – Srbija je moja kuća, Zvezda je moj klub. Ljubav, poštovanje i način na koji su me ljudi tretirali je nešto što se ne zaboravlja.