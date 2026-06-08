Najbolji teniser sveta Janik Siner nalazi se u milanskoj bolnici San Rafaele, gde obavlja ranije planirane medicinske preglede nakon zdravstvenih problema koje je imao tokom ovogodišnjeg Rolan Garosa.

Prema informacijama iz Italije, Siner bi mogao da ostane pod nadzorom lekara i narednih dana, kako bi završio sve predviđene dijagnostičke procedure.

Ipak, njegov povratak na teren očekuje se već u sredu, kada bi trebalo da nastavi sa treninzima u Monte Karlu.

Poznato je i da Italijan neće nastupati ni na jednom turniru na travi pre početka Vimbldona, pa će naredni period iskoristiti za oporavak i pripreme za treći grend slem u sezoni.