Italijanski teniser Janik Siner je u drugom kolu Rolan Garosa dobio prva dva seta i poveo sa 5:1 protiv Argentinca Huana Manuela Serundola, 56. na svetu, da bi potom u narednih 20 gemova izgubio 18 i bio eliminisan.



-Ne želim da glumim lekara na razdaljini od 500 kilometara, ali nije mi jasno kako je moglo to da mu se desi na 30 stepeni i samo 25 procenata vlage – rekao je Italijan Paolo Bertoluči, bivši broj 12 na ATP listi, u emisiji „Prestup“.

Nastavio je u istom ritmu.

-To je potpuno normalna temperatura, čak i amateri i rekreativci normalno igraju na njoj celog leta. Na njegovom nivou to ne sme da bude problem.

talijan koji je igrao u sedamdesetim, dodaje:

-Znači, to nije mogao da bude toplotni udar. Drugo, kada je išao u svlačionicu na tretman, merena mu je temperatura i nije je imao. Kada neko pati od toplotnog udara, on ima temperaturu. I njegov pritisak je bio perfektan. Ova dva faktora najbolje govore da to nije bio toplotni udar.

Na kraju je imao jasnu poruku.

- Ja nisam doktor, ali on i doktori koji su oko njega znaju o čemu se radi. Svi znamo da nešto postoji i da taj momak to vuče već duže vreme. Jer to što mu se dogodilo nije normalno.