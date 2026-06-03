Najbolje plaćeni košarkaš u Evropi Vasilije Micić postigao je 18 poena za Hapoel Tel Aviv prethodne večeri i tako sprečio bruku protiv Makabi Rišona.

-Moram da nastavim da igram kako znam i da verujem u svoj rad. Trudim se da svakog dana budem sve bolji. Imao sam uspone i padove nakon dve godine u kojima sam veoma malo igrao i izgubio sam samopouzdanje, ali volim izazove i svaki dan je nova prilika. Imamo veliki talenat i moramo da se borimo do samog kraja - rekao je Micić.

Osvrnuo se na spekulacije o povratku na Mali Kalemegdan.

-Crvena zvezda? Imam još dve godine ugovora. Ostaću u Hapoelu iz Tel Aviva.

Vasilije Micić, dvostruki šampion Evrolige sa Efesom, vratio se letos u Evropu nakon neuspele epizode u NBA ligi i potpisao je ugovor na tri godine. Prema nezvaničnim informacijama, Micić će u tom periodu zaraditi 14 miliona evra što ga čini najplaćenijim igračem Evrolige.

U proseku je postizao 11,5 poena po meču, uz 4,2 asistencije i 2,8 asistencija, a njegova ekipa ispala je u Top 8 fazi Evrolige.