Generalni menadžer kluba Džordž Hinas jasno je potvrdio da Hapoel računa na srpskog plejmejkera i naredne sezone.

Gostujući u emisiji izraelskog "Sport 5", Hinas je odgovarao na pitanja sa "da" ili "ne", a jedno od ključnih bilo je da li će Micić odraditi ugovor do kraja.

Odgovor generalnog menadžera bio je kratak i jasan, "da".

Micić je ove sezone imao uspone i padove u dresu Hapoela, ali klub očigledno i dalje veruje da upravo oko srpskog reprezentativca može da gradi ambiciozan projekat za naredne godine.

Srbin se mučio i sa povredama, pa se od njega tek očekuje da zablista i pokaže svoje puno umeće...