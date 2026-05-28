Košarkaši Dubaija igraće u finalu ABA lige prvi put u istoriji i to protiv branioca trofeja Partizana pošto su večeras u trećem meču polufinalne serije deklasirali Budućnost rezultatom 103:77 i tako stigli do pobede 2:1 u seriji.

Džanan Musa je predvodio Dubai ka pobedi sa 20 poena, po 13 su dali Mfiondu Kabengele i Bruno Kaboklo, a Dvejn Bejkon 12. Aleksa Avramović je dao tri poena za 16 ipo minuta, Nemanja Dangubić nije ulazio u igru, dok je Filip Petrušev i dalje van stroja zbog povrede.

Kevin Jogi Ferel je bio najefikasniji u Budućnosti sa 17 poena, Žeri Butsijel je dao 15, 11 Flečer Megi, a 10 Džuvan Morgan.

Finalna serija počinje sredinom sledeće nedelje, a datumi će biti naknadno određeni, kao i da li će Dubai moći da bude domaćin u Ujedinjenim Arapskim Emiratima ili će kao i i u seriji protiv Budućnosti biti domaćin u Zenici. Dubai će biti domaćin u prva dva meča i u eventualnoj "majstorici" ako rezultat u seriji bude 2:2.