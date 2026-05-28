Argentinski teniser je priredio senzaciju u drugom kolu Rolan Garosa pošto je pobedio prvog reketa sveta sa 3:2 u setovima.

Imao je Siner 2:0 i 5:1 u trećem setu, ali su se onda pojavili problemi sa povredom i grčevima, što je Serundolo iskoristio i preokrenuo rezultat.

U razgovoru sa medijima je rekao kada je primetio da sa Sinerom nešto nije kako treba.

- Da, mislim, počeo sam da vidim da se nešto dešava sa njim u trećem setu kod rezultata 3:0. Video sam da drugačije servira i da volejima pokušava da skrati poene. Onda je udarao forhende na drugačiji način, kao da je bio izvan pozicije, pokušavao je sve da skrati maksimalno. Primetio sam da mu nije dobro, jer me je do tada lako dobijao, moram to da kažem. Zašto bi menjao taktiku i činio poene kraćim, ako ne mora. Onda je počeo da pomera noge, njegov tim ga je bodrio. Pomislio sam da je to nešto čudno. A rezultat je bio 6-3, 6-2, 3-0, zašto onda? Borio sam se da ostanem u svemu mentalno, da odigram najbolje. Na kraju sam uspeo da se izvučem iz te teške pozicije.

Otkrio je šta mu je Italijan rekao na mreži posle meča.

- Pa da, na mreži mi je rekao, znate, on je sjajan momak. Rekao mi je - sjajan meč za tebe. Čestitao mi je i rekao mi je - srećno u ostatku turnira. Naravno, rekao sam mu da mi je žao što je imao grčeve i što se osećao loše, ali to smo samo rekli na mreži. Ali ne, u mojoj glavi, sam mislio da će samo "odbaciti" četvrti set i da će se vratiti u petom da igra kao u prva dva. Ali to se nije desilo. Podigao sam svoj nivo igre.

Sam je istakao da je tokom karijere imao probleme sa grčevima, zbog čega mu se dešavalo da izgubi neke mečeve.

- Ne bih to tako rekao. Imao sam i ja dosta grčeva u karijeri. Dešavalo mi se često i izgubio sam dosta susreta tako što sam se osećao loše. Moglo je da se desi i meni i njemu. Tenis je sport u kojem morate da budete najbolji tog dana. On je broj jedan, jer je najbolji svakog dana. Tako da ne, nisam bio bolji od njega u glavi, samo se desilo. Bio sam bolji danas i srećan sam zbog toga.