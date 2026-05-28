Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo plasirao se u treće kolo Rolan Garosa, pošto je danas u drugom kolu pobedio najboljeg tenisera sveta Janika Sinera rezultatom 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1 za tri sata i 31 minut.

Italijanski teniser je bez većih problema osvojio prva dva seta.

Siner je zatim vodio 5:1 u trećem setu, ali je počeo sporije da se kreće, što je Serundolo iskoristio i dobio četiri uzastopna gema.

Najbolji teniser sveta je pri rezultatu 5:5 zatražio medicinski taj-aut, a potom je Argentinac osvojio sledeća dva gema i smanjio na 2:1 u setovima.

Argentinski teniser je bio ubedljiv u naredna dva seta, Sineru je prepustio po jedan brejk u oba dela meča i tako došao do velikog preokreta i plasmana u narednu rundu takmičenja.

Siner se sada oglasio i na društvenim mrežama posle teškog poraza i poslao je sledeću poruku:

-Danas nije bio moj dan. Imali smo neverovatnu godinu do sada, ali sada je vreme za predah. Hvala svima na neverovatnoj podršci i čestitke Serundolu na solidnom meču. Vidimo se uskoro. Doviđenja Pariz - napisao je Siner.