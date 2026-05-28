Saša Obradović je pre nekoliko dana dobio otkaz u Crvenoj zvezdi nakon razočaravajuće eliminacije od Partizana u polufinalu ABA lige.

Srpski trener se u oktobru vratio na Mali Kalemegdan. Crveno-beli su izgledali jako dobro na početku njegovog drugog mandata, ali je došlo do velikog pada u drugom delu sezone, koji je kulminirao porazom od najvećeg rivala.

Zbog toga je Obradović otpušten, ali prema informacijama izraelskih novinara, neće biti dugo nezaposlen.

Kako piše novinar pozdanog "One" portala, Moše Barda, Saša Obradović je glavni kandidat za trenera Hapoela iz Jerusalima za narednu sezonu.

Budućnost trenera Jonatana Alona, kojem ugovor ističe na kraju sezone, zavisi od toga kako će sezona završiti u plej-ofu domaćeg takmičenja u Izraelu, gde će ovaj tim igrati u četvrtfinalu protiv Hapoel Haemeka.

Ukoliko se završnica domaćeg šampionata u Izraelu ne završi povoljno po Hapoel Jerusalim, Saša Obradović je glavni kandidat da preuzme ovaj klub.

One takođe napominje da Obradović nije ispunio očekivanja u Zvezdi nakon što je preuzeo tim posle otpuštanja Janisa Sferopulosa, a podsetili su i na njegove igračke uspehe, kao i da je tokom trenerske karijere vodio Keln, Albu iz Berlina, Lokomotivu Kubanj, Monako i Crvenu zvezdu.