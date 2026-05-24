Epilog koji je najavljen, danas je dobio zvaničnu potvrdu.

Saša Obradović i Crvena zvezda stavili su tačku na saradnju, te će klub sa Malog Kalemegdana do kraja sezone sa klupe predvoditi Milan Tomić.

“KK Crvena zvezda Meridianbet obaveštava javnost da Saša Obradović više nije prvi trener seniorskog tima. Klub se zahvaljuje dosadašnjem treneru na angažmanu i posvećenom radu tokom boravka u našem klubu. Ekipu će u narednom periodu voditi naš nekadašnji trener Milan Tomić, kome se klub zahvaljuje što je prihvatio da preuzme ekipu u ovom trenutku i predvodi tim u završnici domaćeg šampionata”, navedeno je u saopštenju kluba.

Obradović je dobro počeo, ali nije uspeo da završi sezonu onako kako se od njega očekivalo. Danas je zvanično završen i drugi mandat iskusnog stručnjaka na klupi crveno-belih.