Srpski teniser Miomir Kecmanović je na startu turnira u Francuskoj savladao Fabijana Marožana sa 3:0 - 7:6, 6:3, 6:4.
Nije najbolje ušao u meč Miomir Kecmanović, pošto je dozvolio brejk u drugom gemu i vidno se mučio tokom razmene udaraca.
Grešio je dosta srpski teniser i bivao je sve nervozniji i probao je da dobije rešenje od svojih trenera u uglu.
Uspeo je da se trgne Kecmanović i u sedmom gemu vrati brejk.
A onda je krenula dobra igra. Nizao je odlične poteze i na kraju je pobedio!
On će u narednom kolu igrati protiv boljeg iz meča Ečeverija i Boržesa.
Na ovom meču desila se i jedna drama.
