Međutim, baš tokom odlučujućeg gema se dogodila prava drama i to pri rezultatu 5:0 za srpskog tenisera. Sve je išlo u sjajnom smeru za našeg predstavnika po prilično paklenim uslovima prenosi "Telegraf".

U Parizu je temperatura skoro 35 stepeni danas, pa je tom prilikom jednoj navijačici pozlilo, a oni koji su se nalazili oko njih su odmah zakukali za hitnu pomoć i prekinuli meč.

Odmah su okolni gledaoci priskočili upomoć i suncobranima su zaklonili gospođu od sunca, a vrlo brzo su je polili i vodom kako bi je dodatno rashladili.

Najverovatnije je da je i sama osetila posledice velike toplote.

Kecmanović je na kraju uspeo da dobije prvi set.