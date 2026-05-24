Vratio se Gabonac sa pozajmice posle ispadanja iz lige sa Karagumrukom, a pisalo se da ga prate AEK i Karabag.

Tu se ne završava lista zainteresovanih klubova. Kako javljaju kiparski mediji, u trku se uključila i Omonija.

Isti izvor navodi da za sada nije bilo konkretnijih poteza, ali da bi u narednom periodu moglo da dođe do pregovora.

Problem velikanu iz Nikozije predstavlja činjenica da je Babika pod ugovorom sa crveno-belima, koji su ga minule sezone platili oko 4.000.000 evra.

Jedno je sigurno, ovaj igrač je na ceni...