Fudbaleri Kairata iz Almatija pobedili su danas na svom terenu Sutjesku iz Nikšića rezultatom 2:1 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Domaća ekipa je povela u 76. minutu golom Lukas Afrika, a Marko Mrvaljević je u 90. minutu pogodio za izjednačenje.

Mark Gual je pogotkom u 90+3. minutu doneo pobedu šampionu Kazahstana.

Revanš utakmica između Sutjeske i Kairata igraće se 15. jula u Nikšiću.

Pobednik dvomeča igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv kiparske Omonije.