FIFA je odbila žalbu Fudbalskog saveza Francuske za poništavanje žutog kartona Majkla Olisea. To znači da vezisti "trikolora" u četvrtfinalu protiv Maroka preti suspenzija, jer ako dobije još jednu javnu opomenu, propustiće eventualno polufinale.

Olise je dobio žuti karton u sudijskoj nadoknadi utakmice osmine finala protiv Paragvaja, koju je Francuska dobila rezultatom 1:0.

FS Francuske je tražio od FIFA da poništi opomenu, uz obrazloženje da Olise nije ostvario kontakt sa Matijasom Galarzom u situaciji zbog koje je kažnjen. Međutim, žalba je odbijena.

Odluku je na konferenciji za medije potvrdio selektor Francuske Didije Dešan.

- Jutros smo dobili odgovor FIFA. Žuti karton ostaje - kratko je rekao Dešan uoči meča sa Marokom koji je na programu u četvrtak.

Ovaj slučaj dolazi samo nekoliko dana nakon što je FIFA poništila crveni karton reprezentativcu Sjedinjenih Američkih Država Folarinu Balogunu, zbog čega je odluka u slučaju Olise izazvala dodatnu pažnju.