Fudbalski savez Egipta (EFA) saopštio je da je podneo zvaničnu žalbu Međunarodnoj fudbalskoj federaciji (FIFA) i zatražio da sudijska ekipa koja je delila pravdu na utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv Argentine bude isključena sa Mundijala, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC).

EFA je u saopštenju navela da traži istragu zbog "dvostrukih standarda" na utakmici protiv Argentine.

Fudbaleri Argentine pobedili u utorak u Atlanti selekciju Egipta rezultatom 3:2 i plasirali se u četvrtfinale SP. Igrači i stručni štab egipatske reprezentacije bili su nezadovoljnim suđenjem na duelu sa Argentinom. Glavni sudija meča bio je Francuz Fransoa Leteksje.

Bi-Bi-Si podseća da se prvi sporni momenat dogodio u drugom poluvremenu pri vođstvu Egipta od 1:0, kada je posle intervencije VAR-a poništen gol Mustafe Zika zbog prethodnog prekršaja veznog igrača afričke selekcije Marvana Atije nad protivničkim fudbalerom Lisandrom Martinezom.



FS Egipta smatra i da je kapiten ovog tima Mohamed Salah fauliran u protivničkom šesnaestercu pre nego što je Enco Fernandez u nadoknadi vremena postigao gol za pobedu Argentine od 3:2, ali da sudija Leteksje nije reagovao.

- Predsednik EFA Hani Abu Rida podneo je žalbu FIFA i zatražio istragu protiv Leteksjea i kompletnog sudijskog tima nakon ozbiljnih grešaka koje su napravili i dvostrukih standarda, što je dovelo da Egipat izgubi utakmicu i bude eliminisan sa SP - navodi se u saopštenju EFA.

FS Egipta je zatražio i istragu rada sudija i VAR tima zbog, kako je naveo, "očiglednih grešaka i odbijanja da pregledaju ključne snimke".

EFA je objavio da zahteva isključenje kompletne sudijske ekipe sa SP uz ocenu da je "reprezentacija Egipta bila žrtva diskriminacije".

Fudbaleri Argentine će u četvrtfinalu SP igrati protiv Švajcarske.