Nakon okršaja Argentine i Egipta u studiju RTS-a Rade Bogdanović bio je oduševljen hladnokrvnošću Lionela Mesija pri rezultatskom minusu, a onda je "pecnuo" Argentince zbog penala i tretmana kod sudija.

- Pa dobro, ne može on da promaši toliko penala, koliko mogu da sviraju za njih i koliko mogu da uzmu penala Argentinci. Rezultat bez obzira što je bil o0:2, pa 3:2, ali ipak je to Argentina i videlo sa da Egipat oko 80. minuta, ta jako loša odbrana, poslednja linija. Nije čudo, pošto igraju u slabijim ligama, Saudijska Arabija, UAE - rekao je Rade Bogdanović.

U svom stilu je Bogdanović potkačio Mesija i način na koji je Argentina prošla dalje...