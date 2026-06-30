Stručni konsultant RTS-a za Svetsko prvenstvo u fudbalu Rade Bogdanović osvrnuo se na meč Brazil - Japan i prokomentarisao igru selekcije Brazila, kao i odluke selektora Karla Anćelotija.

Brazil je uspeo da se plasira među 16 najboljih, i pored loše igre i dva različita poluvremena. Upravo je Bogdanović to analizirao:

- Ovaj Brazil nema kvalitet kao što ga je imao pre desetinu godina. Ništa nisu osvojili na poslednjih nekoliko prvenstava. Ovu selekciju... Nju može da vodi samo iskusni vuk kao što je Anćeloti. – rekao je Bogdanović i dodao:

- Prvo poluvreme je bilo jako loše. Rekao sam da je Kazemiro bio najgori igrač na terenu. Pretrčao ga je Sano sa centra, kao da ga nema. Nije smeo da uđe u blok. Barem je tu razmišljao. Ali, šta pravi trener uradi... Ostavio ga je na poluvremenu. Svaki trener koji ima licencu bi mu rekao: „Uf, bojim se, ajde izađi“. On ga je ostavio. Bilo je dobrih auta, kornera.

- Drugo poluvreme je ostavio Rajana koji se razigrao. Samo Don Karlo Anćeloti može da vodi ovu ekipu i niko drugi. Sa ovim egom koji imaju određeni igrači, a bogami i neznanjem fudbalskim... Oba Brazil sa dva beka imaju 34 godine, ne mogu pretrčati nikoga. Najbolje su trčali kada su ožedneli.