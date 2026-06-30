Fudbaleru je u utorak uručeno obaveštenje o pokretanju istrage i uskoro će biti ispitan. Optužen je da je imao seksualne odnose sa devojkom od 17 godina, piše Gazeta delo Sport.

Istraga protiv Bastonija je deo većeg slučaja koji se bavi lancem maloletničke prostitucije i usluga poslovne pratnje u oblasti Milana. Tužilaštvo istražuje navode o organizovanom podvođenju, a čini se da je defanzivac Neroazura jedan od klijenata koji su koristili usluge.

Italijanski mediji izveštavaju da će više informacija biti poznato nakon što tužilaštvo ispita fudbalera. Još uvek nisu objavljeni drugi detalji o slučaju.

Bastoni je prošao kroz akademiju Atalante i igrao za prvi tim kluba iz Bergama. Inter ga je doveo 2017. godine za 40,7 miliona evra. Bio je na pozajmici u Atalanti i Parmi, a stalni je član Intera od 2019. godine.

Za milanski klub je odigrao 298 utakmica. Postigao je osam golova i 30 asistencija, i osvojio devet trofeja. Poslednjih meseci pojavile su se glasine o njegovom transferu u Barselonu i Real Madrid. Ima 43 nastupa za italijansku reprezentaciju, a Transfermarkt procenjuje njegovu vrednost na 65 miliona evra.