Rade Bogdanović je još jednom napravio šou u svom stilu.

-Nagoveštavali smo da Nemačka igra jako loš fudbal u odnosu na ime, tradiciju i prošlost, ali su dominirali u drugom poluvremenu - pohvalio je Bogdanović pojedine aspekte igre „pancera“, ali i podvukao da je to bilo „tanko“ izdanje Nemačke u emisiji emitovanoj na RTS.

Nastavio je u istom ritmu.

-Selekcije kao što je Paragvaj imaju srce, dušu i ratnički stav. Imaju odnos prema naciji koju predstavljaju, iako nemaju igrački potencijal - otkrio je Rade da je navijao za Paragvaj jer su oni bili „kao familija“ na terenu.

Džonatan Ta bio je u centru pažnje zbog poništenog gola u produžetku, pa promašenog penala, ali Bogdanović ne smatra da je štoper Bajerna krivac za istorijsku bruku Nemačke.

-Nije ni čudo, on je ipak centralni bek. Umor je učinio svoje, ali kakvih smo se sve promašaja nagledali, to više nije za čuđenje. Ta Nemačka, odnosno njena selekcija, euforija oko selektora zbog toga što je mlad, mislim da je to jako loše - prebacio je bivši napadač Verdera iz Bremena i Arminije iz Bilefelda lopticu u polje Julijana Nagelsmana.

Potom je izneo podatak da je golman Nemačke Manuel Nojer (40) stariji od 38-godišnjeg Nagelsmana.

-Ne može golman da bude stariji od selektora. Nekad je selektor bio u ozbiljnim godinama, a ovaj je u pubertetu - u svom stilu je zaključio Bogdanović.