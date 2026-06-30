Lautaro Martinez ponovo je bio strelac za Argentinu u duelu protiv Jordana, ali ono što je obeležilo veče nije bio samo njegov gol, već i scena na tribinama gde jenjegova supruga Agustina Gandolfo privukla ogromnu pažnju javnosti i kamera.

Partnerka argentinskog napadača bodrila ga je iz lože, a njen emotivan izraz lica i reakcije u trenutku pogotka brzo su postale viralne na društvenim mrežama.

Nakon meča, Gandolfo je kratko opisala emocije kroz koje prolazi porodica dok Martinez pokušava da povrati kontinuitet u golgeterskoj formi.

- Uzbuđena sam, kao i uvek. Sa ove strane to se doživljava uz mnogo nervoze, tako da sam veoma srećna.

Posebno je istakla i značaj samog pogotka, koji je za napadača imao i psihološku težinu nakon serije utakmica bez gola.

Gol uvek donosi olakšanje. Ne pričamo o tome, ali to se podrazumeva. Svaki put kada postigne gol, to donosi sreću - dodala je Gandolfo.

Osim emotivnog momenta na terenu i tribinama, pažnju je privukao i njen stajling - bela jakna sa detaljima argentinske zastave, modifikovani dres nacionalnog tima u formi topa i tamne farmerke visokog struka, uz Chanel torbicu koja je dodatno istaknuta na društvenim mrežama.

U večeri u kojoj je Martinez ponovo bio strelac, reflektori su se – makar delimično – prebacili i na tribine.