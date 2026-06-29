Neko je dobio lakši, nego teži put... Ali sada su neke stvari mnogo jasnije.

Specijalizovani profil "Football Meets Data" izračunao je da su najveće šanse da u finalu Svetskog prvenstva 19. jula igraju Francuska - Argentina.

Na taj način bi bilo reprizirano finale Svetskog prvenstva iz Katara, jedno od najboljih ikada, kada je Argentina slavila posle boljeg izvođenja penala. Inače, samo jednom u istoriji smo imali "ponavljanje" finala, tako da su 1986. Argentina i Zapadna Nemačka igrali za titulu, pa opet četiri godine kasnije - uz različit ishod.

Šanse za to finale su trenutno oko osam odsto, dok se nešto manje (6,5 odsto) daju za finale Španija - Argentina.

Evo kako izgledaju "najizglednija" finala Mundijala: