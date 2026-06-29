Kapiten Hajduka Marko Livaja ranije je završio pripreme sa Hajdukom i vratio se u Split a razlog je, kako je navedeno u zvaničnom saopštenju kluba, kršenje klupskog disciplinskog pravilnika.

Prema navodima "Dalmatinskog portala", ekipa Hajduka je posle pobede Hrvatske nad Ganom organizovala zajedničko druženje.

Nakon toga, grupa od osmorice fudbalera navodno je otišla na piće kako bi proslavila trijumf reprezentacije. Kako se navodi, zadržali su se kratko, ali je informacija stigla do kluba, što posebno nije najbolje prihvatio sportski direktor Robert Graf.

Na narednom treningu trener Gonzalo Garsija odlučio je da kazni igrače koji su prekršili pravila dodatnim trčanjem. Takva odluka nije se dopala Livaji, koji je ušao u žestoku verbalnu raspravu sa Garsijom i Grafom.

Sukob je, prema istim izvorima, bio toliko ozbiljan da je doneta odluka da kapiten odmah napusti pripreme i vrati se u Split.

Ovo nije prvi put da Livaja pravi haos...