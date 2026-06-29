Marko Livaja (32) vraćen je sa priprema Hajduka i morao je nazad u Split. Verovatno i najveća zvezda tima je tako udaljena sa nastavka priprema na Bledu. Zbog svega toga se oglasio klub kratkim saopštenjem.

"Marko Livaja je ranije od planiranog napustio pripreme na Bledu i vraća se u Split. Ova odluka doneta je zbog kršenja klupskog disciplinskog pravilnika i nepoštovanja pravila određenih od strane kluba za vreme boravka na pripremama. Marko je neprocenjivo važan za klub, navijače i svi koji vole i žive za Hajduk. Odluka je doneta samo sa jednim interesom - Hajduk je na prvom mestu, uvek i zauvek. O daljim odlukama obavestićemo javnost pravovremeno", stoji u saopštenju.

Više o celoj situaciji biće poznato uskoro... Livaja je u karijeri igrao za Inter, Lugano, Ćezenu, Atalantu, Rubin Kazanj, Empoli, Las Palmas, AEK i od 2021. godine je u splitskom Hajduku.