Tradicionalni iscelitelj iz Gane Nana Kvaku Bonsam, koji je nedavno tvrdio da je bacio "kletvu" na kapitena engleske reprezentacije Harija Kejna uoči meča sa Ganom, prognozirao je da će reprezentacija Zelenorotskih ostrva pobediti Argentinu na Mundijalu.

-Zelenortska ostrva će eliminisati Argentinu sa Svetskog prvenstva - prognozirao je vrač iz Gane.

Bonsam je prognozirao da će Zelenorotska ostrva iznenaditi favorizovanu selekciju Argentine u nokaut fazi takmičenja, ocenjujući da afrička reprezentacija ima "potencijal za senzaciju", preneo je sportski portal Tribuna.

Utakmica osmine finala između Argentine i Zelenorotskih ostrva igra se u Majamiju na Floridi 3. jula.

Kontroverzni ganski "duhovni vođa" ranije je "predvideo" da će Svetsko prvenstvo 2026. godine osvojiti Portugalija predvođena Kristijanom Ronaldom, nekoliko dana nakon što je tvrdio da je bacio "kletvu" na kapitena Engleske Harija Kejna uoči utakmice sa reprezentacijom Gane.

Totalno ludilo...