Teodora u ovaj meč olazi onako kako je jedino ispravno. Hrabro i bez povlačenja.

-Da vidimo da li Arina može da se izbori sa mojom snagom. Naravno da mogu da je pobedim. Mogu da pobedimo bilo koga kada sam u svojoj zoni. Nikada nisam izgubila ovde, osećam kao da je ovo moj teren - rekla je Teodora aludirajući na to da je pre dve godine osvojila titulu u Rohemptonu na travi.

Ističe da je jedan od njenih najvećih kvaliteta taj što se nikada ne predaje.

-Veliki sam borac, borim se za svaki poen i mislim da sve devojke to znaju. Nikada ne odustajem. Čak i ako je na semaforu 6:0, 5:0 i 40:0 za moju protivnicu, ja ću da se borim, jer sam takva - poručila je Teodora.

Ona će igrati na legendarnom Centralnom terenu odmah posle meča Janika Sinera i Miomira Kecmanovića (početak u 14.30h).