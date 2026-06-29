Posle ozbiljnih kontroverzi koje smo videli na meču Irana i Egipa (1:1) na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, zbog kojih je Iran "izbačen" sa turnira, Zlatan Ibrahimović stao je na stranu oštećene strane.

"Nisu samo poništili gol, oni su ukrali san jedne cele nacije", rekao je ogorčeni Zlatan Ibrahimović o Iranu koji nije uspeo da prođe dalje sa tri remija u grupnoj fazi, pošto su neke druge reprezentacije bile bolje rangirane od njega na tabeli trećeplasiranih timova.

Nastavio je u istom ritmu.

-Pogledao sam snimak bezbroj puta i dalje ne razumem kako je uopšte moguće da su u toj situaciji dosudili ofsajd. Ako ćete poništiti gol koji odlučuje o sudbini jedne zemlje na Svetskom prvenstvu, morate biti 100 posto sigurni u to. Ne smete vi sad da pogađate i nagađatieskriveni iza ekrana - rekao je Ibrahimović koji je istakao da se njegova žalba nije odnosila samo na fudbal, nego i emocije jer su milioni navijača slavili taj gol pre nego što ga je VAR "obrisao".

Iran je sa tri remija u grupi eliminisan sa SP-a, a osim poništenog gola protiv Egipta, koštao ih je i primljeni gol Alžiraca u 94. minuti protiv Austrije (3:3). Dakle, "dupla" katastrofa.