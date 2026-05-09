Uoči najvećeg derbija hrvatskog fudbala između Dinama i Hajduka, koji će od 16 sati biti odigran na rasprodatom Maksimiru, pojavila se neprimerena poruka na autoputu A1.

U blizini Gospića, na jednom nadvožnjaku pojavila se poruka upućena navijačima Hajduka koji putuju prema Zagrebu na derbi:

-Sve ćemo vam prste slomit, a ne samo tri - pisalo je na transprentu koji su po svemu sudeći ostavili navijači Dinama.

Time su aludirali na nedavni incident u navijačkim krugovima, kada je kod jednog člana Torcide pronađena prepiska sa navijačem beogradskog Partizana.

Dinamo je odavno obezbedio titulu prvaka države, a drugoplasiranom Hajduku beži čak 15 bodova.

