Nema mira u Olimpiku iz Marseja.

Francuski velikan je imao dobru sezonu i držao je četvrto mesto na tabeli Lige 1, a onda je smenjen Roberto de Zebri i sve je krenulo nizbrdo. Od odlaska italijanskog trenera, klub sa "Velodroma" beleži loše rezultate i trenutno zauzima sedmu poziciju i ozbiljno je doveo u pitanje učešće u Evropi naredne sezone.

Na terenu je loše, ali u svlačionici vlada totalni haos, pa je najbolji igrač odstranjen iz tima.

Kako prenosi "L’Équipe", Pjer Emerik Obamejang je aktivirao protivpožarni aparat na Boba Tahrija, predstavnika sportskog direktora.

Incident se dogodio u četvrtak uveče u klupskom trening centru. Grupa od desetak igrača pravila je buku, a Tahri je bio zadužen da obezbedi poštovanje "policijskog časa". Iako, prema rečima prisutnih, nije bilo zle namere, već je sve bilo "samo da se podigne atmosfera", gabonski fudbaler je aktivirao aparat za gašenje požara prema članu kluba, poprskavši njegov krevet i lične stvari.

Tahri je odmah obavestio upravu kluba, koja je kaznila bivšeg napadača Barselone, Čelsija i Arsenala suspenzijom za narednu utakmicu.

On je treći igrač koji je ove sezone suspendovan iz tima, nakon što su se potukli Adrijen Rabio i Džonatan Rou.