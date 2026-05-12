Veliki Vladimir Cvetković sahranjen je danas na Novom groblju. Veliki broj ljudi iz sveta sporta došlo je da na večni počinak isprati legendu.
Porodici je saučešće izjavio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
14.31 - Legendanri Cvetković je na večni počinak ispraćen uz pesmu "Đurđevdan":
14.20 - Odata pošta Vladimiru Cvetkoviću:
14.06 - Delegacija Crvene zvezde na sahrani:
14.02 - Prisutni su i Marko Marin, Mitar Mrkela, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko, Gordan Petrić, Predrag Danilović...
13:57 - Dragiša Binić u suzama:
13.49 - Dragan Džajić je stigao na sahranu:
13.42 - Na poslednji ispraćaj je stigao i Predrag Mijatović:
13.38 - Tu je i Vlade Đurović:
13.30 - Počelo je opelo, a stigao je veliki broj ljudi iz sveta sporta. Tu su i Zvezdan Terzić, Mitar Mrkela...
13.30 - Tu je i veliki rival iz Partizana, Nenad Bjeković.
13.11 - Na sahrani je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Došao je da oda počast velikanu našeg sporta.
13.10 - Ovo je sin legende Crvene zvezde.
13.02 - Vladimir Cvetković će danas biti sahranjen na Novom groblju. Opelo će početi u 13 časova i 30 minuta, a sahrana će biti održana u 14 časova.Vladimir Cvetković je preminuo 6. maja u 84. godini.
13.01 - U toku dana održana je i više nego emotivna komemoracija.
13.00 - Srbija danas na večni počinak israća velikog sportskog radnika Vladimira Cvetkovića.
