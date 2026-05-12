Cvetković je rođen u Loznici 24. maja 1941. godine, a preminuo na Đurđevdan, u 85. godini.

Komemoraciji su, uz porodicu, sina Rastka i ćerku Zoranu, prisustvovali, ministar sporta Zoran Gajić, predsednik OKS Dejan Tomašević,, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda Stojan Vujko i brojne sportske legende Dragan Džajić, Žarko Zečević, Vladimir Petrović, Dušan Savić, Zoran Filipović, Dragiša Binić, Slobodan Marović, Zoran Slavnić, trener fudbalera Dejan Stanković, prvotimci Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i drugi...

"Opraštamo se od čoveka čije je ime zauvek utkano u istoriju fudbalskog kluba Crvena zvezda, koji nije bio samo direktor, nego jedan od simbola njene najslavnije epohe. Verovao je da Zvezda može da stane uz rame najvećim klubovima u Evropi i u tome je uspeo", istakao je u emotivnom govoru direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić.

Velike pobede nikada ne dolaze slučajno, iza njih je stajala vizija, nepokolobljiva snaga i velika ljubav prema klubu, naglasio je Terzić.

"Već 12 godina sam na poziciji na kojoj je bio Cvele i možda najbolje razumem koliko je snage i vere potrebno, zato je moje poštovanje prema njemu još veće. Iznad svega bio je veliki zvezdaš, a na proslavi 70. rođendana izgovorio je čuvenu rečenicu; "Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši i najveće snove". Ljudi poput Cvetkovića zauvek ostaju kao primer kako se voli i gradi Crvena zvezda", istakao je Terzić.

Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić rekao je da su crveno-beli ostali bez temelja kluba, koji je celu karijeru proveo u crveno-belom dresu i trasirao put do evropskog trofeja.

"Kao direktor fudbalskog kluba nastavio je da brine o nama i uvek je bio tu da pomogne. Govorio je - kad pomisliš da si najbolji, znaj da može bolje. On nije živeo za Zvezdu, nego je živeo Zvezdu, a taj čuveni govor ovde je završio rečenicom: "Zvezdo, hvala ti što postojiš". Bio je gospodin, čak i u vremenima koja nisu bila gospodska. Najmanje što možemo je da trening centar kluba nazovemo po njemu jer niko nije bolje spajao prošlost i budućnost", istakao je Drčelić.

U ime prijatelja oprostio se bivši košarkaš Crvene zvezde Mirko Pavlović, u ime Cveletovih saigrača čuveni Dragiša Vučinić, Zoran Timić Tima u ime navijača i na kraju generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović.

Legendarni Cvele je za košarkašku reprezentaciju Jugoslavije odigrao 149 utakmica i postigao 1.276 poena.

Osvojio je četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima, na Svetskom prvenstvu 1963. i 1967. godine, Olimpijskim igrama 1968. i Evropskom prvenstvu 1969. godine.

Zauvek će ostati upamćena njegova dva pogođena slobodna bacanja za pobedu protiv moćne selekcije SSSR 63:62 na Olimpijskim igrama u Meksiku 1968. godine, kojom je Jugoslavija obezbedila prvu košarkašku medalju u istoriji na najvećoj svetskoj smotri sporta.

Cvetković je bio jedan od sinonima za košarkaški klub Crvena zvezda, za koji je odigrao 13 šampionata Jugoslavije i osvojio dve šampionske titule i jedan nacionalni Kup.

Košarkaško iskustvo pomoglo mu je da postane legenda fudbalskog kluba Crvena zvezda, gde je kao generalni sekretar za 18 godina doprineo osvajanju 18 trofeja od 1983. do 2001. godine. Bio je jedan od najzaslužnijih za formiranje tima koji je postao šampion Evrope u Bariju i šampion sveta u Tokiju. Od 1992. do 1998. godine obavljao je funkciju ministra za sport.

Cvetković će biti sahranjen danas od 14 sati na Novom groblju u Beogradu.