Iz kluba su potvrdili da Janakopulosu neće biti dozvoljen ulazak jer još uvek izdržava suspenziju Evrolige.

Zabranjen mu je ulazak u hale zbog nedoličnog ponašanja, a sankcija je dodatno pojačana zbog ponovljenih prekršaja.

Kako je u pitanju odlučujući meč, Valensija ne prepušta ništa slučaju. Osoblje arene biće na oprezu na svim ulazima, posebno kod VIP ulaza, loža i premijum sedišta, i pomno će pratiti bilo kakav pokušaj Janakopulosa da uđe uprkos suspenziji.

Evroliga zasad nije razmatrala ukidanje zabrane, što znači da ograničenje ostaje na snazi.

Ukoliko Janakopulos pokuša da uđe i bude zatečen, prema članu 23 disciplinskog kodeksa Evrolige, mogao bi se suočiti sa dodatnom novčanom kaznom u rasponu od 30.000 do 280.000 evra.

Peti i odlučujući meč serije zakazan je za sredu, 13. maja u 21:00 čas.