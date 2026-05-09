Košarkaši Valensije izborili su peti i ujedno odlučujući meč protiv Panatinaikosa u plej-ofu Evrolige.

Tim iz Grčke je vodio sa 2:0, napravili su dva brejka čak u Valensiji, da bi Španci uzvratili sa dve pobede u Atini, pa će se tako serija vratiti u Španiju.

Međutim, Valensija sada ima problem kada je reč o ACB ligi.

U nedelju od 19.00 ih čeka meč sa Baskonijom. Oni su tražili odlaganje meča zbog "majstorice" jer ih u sredu čeka meč godine protiv Panatinaikosa.

Zapretili su da će izvesti juniore na teren ukoliko se meč ne odloži.

- Ako ne mogu da pomere meč, nećemo izaći sa prvim timom na tu utakmicu. Očigledno je da nam je susret u sredu veoma važan - rekao je Enrik Karbonel, generalni direktor Valensije.

Još uvek se liga nije zvanično oglasila, tako da se i dalje ništa ne zna.