Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, motiv zločina je patološka ljubomora, a glavni osumnjičeni je bivši partner Isajevljeve devojke.



Smrt vrhunskog sportiste potvrdio je njegov matični klub „Logovo Zverja“, gde je Isajev radio kao trener.

- Teško je pisati o ovako nečemu... Dmitrij Isajev, naš trener, sportista i prijatelj, tragično je preminuo prošle noći. U ime našeg kluba izražavamo saučešće porodici i prijateljima - stoji u potresnom saopštenju kluba.



Prema navodima ruskih medija i Telegram kanala „Mash na Sporte“, napad je bio planiran i izvršen iz zasede. Isajev je pogođen sa najmanje dva hica iz lovačke puške ispred svoje zgrade. Glavni osumnjičeni je takođe profesionalni sportista koji nije mogao da prihvati raskid sa devojkom. On je danima pratio Isajeva pre nego što je povukao obarač. Nakon ispaljenih hitaca, napadač je sa saučesnikom pokušao da pobegne ka Moskvi, ali ih je policija locirala i uhapsila u rekordnom roku.



Lekari u Kalugi borili su se za život 35-godišnjeg sportiste skoro sat vremena nakon što je hitno prevezen u bolnicu. Nažalost, povrede su bile suviše teške, te je Isajev podlegao ranama oko sedam časova ujutru.



Prijatelji nastradalog Dmitrija otkrili su da im se on žalio na sukob sa dvojicom muškaraca samo nekoliko dana pre tragedije, ali niko nije mogao da nasluti da će verbalni konflikt eskalirati u krvoproliće. Tužilaštvo je pokrenulo krivični postupak za ubistvo, a javnost u Rusiji zahteva najstrožu kaznu za počinioce.





