Hena Kurtagić je iskreno govorila o svemu u podkastu “Jerom Voleyball”.

- Imala sam sreće kada sam upala u reprezentaciju Srbije sa Aleksandrom Uzelac da to bude starija generacija sa Majom i ostalima. Bile smo poslednje dve devojke koje su uhvatile tu generaciju. Upoznala sam Tijanu, Maju, Jovanu i opustila se jer sam shvatila da su to takođe normalne devojke. Pretpostavljam da ću jednog dana biti na njihovom mestu, pa ću videti kako to izgleda - rekla je Hena.

Otkrila je i šta joj je teško palo.

- Posle Olimpijskih igara je počela smena generacija jer su mnoge igračice otišle u reprezentativnu penziju, a znala sam da su u Srbiji najveća očekivanja jer smo dva puta zaredom bile svetske šampionke. Ekipa se potpuno promenila. Imali smo Tijanu, Slađu i Maju Aleksić koje su bile i na prošlom Svetskom prvenstvu, ali ekipa je bila potpuno drugačija. Znam da sam sebi rekla da moram da se fokusiram jer pritisak je privilegija. Uzelac i ja smo kao mlade ušle u ekipu za Olimpijske igre i to je lepo iskustvo. Ali, Olimpijske igre su takmičenje na kojem glavne uloge treba da imaju najiskusnije, jer devojka od 20 godina nema mnogo toga iza sebe za takav turnir. Ne može da se nosi sa olimpijskim pritiskom i svim ostalim jer je to bio poslednji ples starije generacije. Žao mi je jer kao Srbija nismo mogli da postignemo nešto više i da zatvorimo krug, jer su te devojke osvojile sve osim zlata na Olimpijskim igrama. Zaista su bile motivisane, što se moglo videti na treninzima koji su bili na visokom nivou. Zato mi je žao zbog moje zemlje. Sa druge strane, srećna sam što sam iskusila olimpijski turnir.

Hena je pričala i o tome kako se odbojkašice bodre međsuobno.

- Ako jedna loše digne, druga blokira. Ja napravim blok na 14-14 ili 12-12 i onda postaneš uzbuđena, skačemo jedna na drugu, vrištimo… Lično, ja sebe naprežem vikanjem. Mnogo vičem, mnogo pričam i uvek sam na terenu ona koja nešto govori, priča, šali se… Tako sebe motivišem da radim, dok neki ljudi moraju da ostanu tihi i da se fokusiraju na igru. Sve zavisi od osobe - izjavila je Kurtagić.