Šta je sve preživela poslednjih meseci... Teška povreda, operacije i borba da sačuva nogu. Prošla je kroz pako i to zbog svoje želje da učestvuje na ZOI. Sa veštačkim kolenom i teškom povredom je izašla na satu i nije sve sve slavno završilo.

Nažalost, Amerikanka nije izdržala, pa je prilikom jednog spusta žestoko pala i teško se povredila, posle čega je više puta bila operisana. Uprkos hororu koji je proživela, nije se pokajala. Borba je bila žestoka, ceo svet se nadao da će posle svega uspeti da se oporavi.

U međuvremenu, Vonova je nastavila sa životom, a prema pisanju časopisa "Pipl" ona je stupila u vezu sa 12. godina mlađim kolegom Matijeom Beleom (30).

"Trenutno se upoznaju i uživaju u zajedničkim trenucima", otkrio je anonimni izvor za pomenuti medij, dodajući da novopečeni par u poslednje vreme provodi mnogo vremena zajedno u Njujorku.

Novi partner američke skijašice, Matje Bele, rođen je 23. aprila 1996. godine u Nici. Reč je o uspešnom francuskom reprezentativcu koji se u okviru Svetskog kupa nadmeće u brzim disciplinama - spustu i superveleslalomu.

Lindzi još uvek mora da koristi pomagala kako bi hodala, ali čini se da je iz dana u dan sve bolje. Ono što je posebno zanimljivo nikada nije rekla da se više neće takmičiti, koliko god to nerealno sada da zvuči.