Košarkaš Brendon Klark, krilni centar ekipe Memfis Grizlis, preminuo je u 29. godini, saopštila je njegova agencija Priority Sports.

Kako javlja NBC Los Anđeles, uzrok smrti Brendona Klarka je moguće predoziranje.

Prema njihovim informacijama, sumnja se na fatalni ishod usled korišćenja nedozvoljenih supstanci.

- U kući su pronađeni predmeti koji se povezuju sa upotrebom narkotika, a incident se istražuje kao moguće predoziranje - navode izvori bliski istrazi.

Vlasti su potvrdile da su bolničari iz Los Anđelesa stigli u Klarkov dom u ponedeljak nešto posle 17 časova nakon poziva hitne pomoći, ali spasa mu nije bilo. Obdukcija će biti obavljena u narednim danima kako bi se utvrdile tačne okolnosti tragedije.

Klark je inače izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine, nakon čega je prešao u Memfis. Čitavu svoju sedmogodišnju NBA karijeru proveo je u Grizlisima.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je samo dve utakmice. Propustio je početak sezone dok se oporavljao od povrede kolena, a zatim je povreda lista u decembru dovela do toga da propusti ostatak sezone.