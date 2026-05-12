Poznato ko će biti novi generalni sekretar Vaterpolo saveza Srbije

Kako javlja MozzartSport, novi sekretar VSS biće Ivan Basara, nekadašnji vaterpolista Partizana, Radničkog i Crvene zvezde.

Novi predsednik Vaterpolo saveza Srbije, Slobodan Soro, na funkciju je stupio pre samo deset dana, ali je taj kratak period već doneo turbulencije kakve srpski sport ne pamti.

Na izbornoj Skupštini, pored Sora, izabran je samo predsednik Skupštine Marko Avramović, kao i sedam članova Upravnog odbora, a sada je poznato i ime generalnog sekretara. Čekaju se još operativni i sportski direktor, ali i novi selektor reprezentacije.

U prethodnih 13 godina funkciju generalnog sekretara obavljao je Nemanja Marijan

