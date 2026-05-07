Vaterpolo reprezentacija Srbije suočila se sa velikim potresom nakon što je selektor Uroš Stevanović podneo neopozivu ostavku posle tri godine na klupi nacionalnog tima. Čak 11 igrača su se oglasili saopštenjem i saopštili da više neće da igra za naš nacionalni tim!

Do razlaza je došlo nakon izjave novog predsednika Vaterpolo savez Srbije Slobodan Soro, koji je poručio da selektor Srbije ne može istovremeno da obavlja funkciju trenera u klupskom vaterpolu.

Ovakav stav izazvao je ozbiljne reakcije u srpskom vaterpolu, a situacija je dodatno eskalirala nakon što su se oglasili i reprezentativci Srbije, koji su, prema dostupnim informacijama, doneli veoma ozbiljnu odluku povodom novonastalih dešavanja.

Igrači reprezentacije Srbije koji su odbili da nastupaju za reprezentaciju su:

Kapiten Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić, Viktor Rašović.