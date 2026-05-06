Jedan od najvećih vaterpolista, ali i sportista koje je naša zemlja imala - Filip Filipović, odlučio je da se oprosti od vaterpola. On je odigrao svoju poslednju utakmicu za Los Anđeles Atletik, osvojio je titulu, postao je MVP i rekao je zbogom. Iza njega ostaje potpuna besmrtnost zbog svega što je uradio, ali i osvojio tokom karijere.

Filip Filipović je neko ko će ostati upisan zlatnim snovima u eri srpskog vaterpola, ali i srpskog sporta. Ono što je on postigao, ostaće simbol mlađim generacijama i jedan je od protagonista priče zašto je vaterpolo nacionalni sport.

Praktično, tokom karijere je osvojio sve što je mogao da osvoji i to po nekoliko puta. Da li na klupskom ili reprezentativnom planu - osvojio je sve.

Zbog toga i važi za jednog od najboljih, ako ne i najboljeg vaterpolistu ikada.

Filipović je rođen u Beogradu 2. maja 1987. godine i već sa 15 godina je počeo da se bavi vaterpolom. On je igrao u Partizanu punih sedam godina, a onda je prešao u jedan od najboljih klubova na svetu - Pro Reko.

Proveo je tri godine u ovom timu, pre nego se vratio u Srbiju i potpisao za Radnički iz Kragujevca. Igrao je potom ponovo šest godina za Pro Reko, proveo je godinu dana u Solnoku, potom dve u Olimpijakosu i jednu u Novom Beogradu, nakon čega je odlučio da se okuša i u nešto "egzotičnijim" zemljama.

On je tokom karijere osvojio 35 medalja sa reprezentacijom naše zemlje.

Olimpiјske igre: Dva zlata (Rio 2016, Tokio 2020) i dve bronze (Peking 2008, London 2012).

Svetska prvenstva: Dva zlata (Rim 2009, Kazanj 2015), јedno srebro (Šangaј 2011) i јedna bronza (Budimpešta 2017)

Evropska prvenstva: Šest zlatnih medalja (2003, 2006, 2012, 2014, 2016, 2018), јedno srebro (Malaga 2008) i јedna bronza (Zagreb 2010).

Svetska liga: Dvanaest puta јe bio šampion ovog takmičenja, јedna bronza (Podgorica 2009).

U klupskoj karijeri je takođe bio uspešan.

Bio je prvak Srbije tri puta sa Partizanom, dok ima i tri Kupa Srbije.

S Pro Rekom je tri puta osvajao Ligu šampiona, dok je dva puta bio drugi u njoj. Osvojio je tri Super Kupa, Jadransku ligu, dok je osam puta bio prvak Italije, a ima i sedam Kupova Italije.

U ekipi Radničkog je osvojio Evrokup, dok je bio jednom drugi u Ligi šampiona. Sa Solnokom je osvojio Evrokup i prvenstvo Mađarske. Dok je igrao za Olimpijakos, on je osvajao dva puta Grčku ligu i Kup. Sa Novim Beogradom je osvojio Jadransku ligu i Kup Srbije.

Četiri puta je bio najbolji vaterpolista sveta, dok je pet puta bio najbolji vaterpolista Evrope. Bio je MVP Lige šampiona tri puta, bio je MVP Olimpijskih igara dva puta, bio je po jednom MVP Evropskog i Svetskog prvenstva...